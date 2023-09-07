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СМИ: в Армении задержали пророссийского блогера и обозревателя радио Sputnik

Ведомости

Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян были задержаны в армянском городе Горис сотрудниками следственного комитета страны 6 сентября, сообщает «Sputnik Армения».

«Идут следственные процедуры, но что стало причиной для задержания – пока не сообщается», – говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что Бадаляна уже арестовывали по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся терактах, но он был освобожден под залог.

Первым об исчезновении Бадаляна ранее сегодня сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По информации его источников в Армении, Бадалян был похищен, вместе с ним были и другие люди, которые также не отвечают на звонки.

Во время эфира во вторник Бадалян выступил с критикой в адрес властей Армении за проводимую ими, по его оценке, антироссийскую политику, отметил Примаков, выразив надежду, что случившееся не связано с его выступлением.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, в свою очередь, что произошедшее – провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

«Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова – абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», – заявила она.

Захарова также добавила, что Запад вложил «очень большие деньги» в ухудшение отношений Москвы и Еревана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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