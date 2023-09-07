СМИ: в Армении задержали пророссийского блогера и обозревателя радио Sputnik
Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян были задержаны в армянском городе Горис сотрудниками следственного комитета страны 6 сентября, сообщает «Sputnik Армения».
«Идут следственные процедуры, но что стало причиной для задержания – пока не сообщается», – говорится в сообщении.
Издание также отмечает, что Бадаляна уже арестовывали по обвинению в распространении ложной информации о готовящихся терактах, но он был освобожден под залог.
Первым об исчезновении Бадаляна ранее сегодня сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. По информации его источников в Армении, Бадалян был похищен, вместе с ним были и другие люди, которые также не отвечают на звонки.
Во время эфира во вторник Бадалян выступил с критикой в адрес властей Армении за проводимую ими, по его оценке, антироссийскую политику, отметил Примаков, выразив надежду, что случившееся не связано с его выступлением.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, в свою очередь, что произошедшее – провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.
«Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова – абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», – заявила она.
Захарова также добавила, что Запад вложил «очень большие деньги» в ухудшение отношений Москвы и Еревана.