Доставить гуманитарные грузы в Карабах снова не удалось

С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах территорий их государств. В ходе одного из столкновений 1 сентября в районе армянского села Сотк, по данным минобороны Армении, погибло четверо армянских военнослужащих. 7 сентября Пашинян на заседании правительства заявил об ухудшении военно-политической ситуации в регионе из-за концентрации азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. Он также призвал членов Совбеза ООН не допустить эскалации. Со своей стороны, МИД Азербайджана назвал обвинения армянского руководства «фальшивой политической манипуляцией», а угрозой безопасности в регионе – «продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении». При этом передвижение войск Баку не отрицает, но объясняет это плановыми учениями.