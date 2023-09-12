Доставить гуманитарные грузы в Карабах снова не удалось

Доставить гуманитарные грузы в Карабах снова не удалосьСовместные учения Армении с США не смогли усилить позиции Еревана
В Армении 11 сентября стартовали совместные военные учения Eagle Partner 2023 с военными из США. Они продлятся до 20 сентября, боевые подразделения двух стран проведут операции «по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Маневры проходят на фоне продолжающейся концентрации войск Армении и Азербайджана вдоль общей границы и ухудшающейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, который с апреля фактически находится в блокаде после установки азербайджанцами своего КПП в районе Лачинского коридора.
С 26 июля колонна фур с гуманитарным грузом не может попасть в армянский анклав. Баку отказывается их пропускать, заявляя, что пересечение госграницы должно происходить в соответствии с азербайджанским законодательством. Гуманитарным организациям предлагают воспользоваться альтернативной дорогой Агдам – Аскеран на азербайджанской стороне. По этой дороге общество Красного Полумесяца 29 августа попыталось отправить два грузовика с 40 т муки, но на въезде в Аскеран колонна была заблокирована местными армянскими жителями.
Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев на своей странице X (бывший Twitter) 9 сентября написал, что по инициативе Москвы российский Красный Крест в координации с азербайджанским Красным Полумесяцем 10 сентября отправит груз с продовольствием в Нагорный Карабах по Агдамской дороге. Но, как сообщает агентство Azertac, в результате давления международного комитета Красного Креста гуманитарный груз был задержан в городе Барда.
Отказываясь принимать грузы из Баку, Степанакерт добивается выполнения текста трехстороннего заявления президентов от ноября 2020 г., положившего конец второй карабахской войне, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев. Эксперт напомнил, что, согласно тексту соглашения, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, должен быть открыт и контролироваться российскими миротворцами. «После установки КПП Баку нарушил часть своих договоренностей, а создавать альтернативу Лачину жители Карабаха не хотят, поскольку беспокоятся за свою безопасность», – добавил эксперт.
Кроме того, в Степанакерте опасаются, что открытие альтернативной дороги без синхронной разблокировки Лачинского коридора даст Баку дополнительный рычаг давления на местное армянское руководство, считает политолог Андрей Арешев. По его словам, жители региона боятся, что азербайджанские власти начнут манипулировать этим вопросом и при необходимости снова закроют дорогу без предоставления альтернативы. «Это усилит миграционные процессы в регионе, после чего Баку начнет диктовать свои условия с заведомо более сильных позиций. Есть контекст многолетнего военного противостояния, поэтому для армян предложения, исходящие из Баку, воспринимаются с очень большой степенью недоверия», – добавил эксперт.
Деградация гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе спровоцировала внутриполитический кризис в Степанакерте. 31 августа лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Аратюнян подал в отставку. 9 сентября на специальном заседании депутаты парламента избрали новым президентом секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна. В тот же день азербайджанский МИД назвал выборы в республике «грубым нарушением конституции и законов Азербайджана», а их проведение признаком того, что Ереван и Степанакерт «пошли по пути провокаций и обострения ситуации». Не признали выборы в республике власти Евросоюза, Грузии, Молдавии, Украины, Великобритании и Пакистана. На следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган на саммите G20 назвал «шаги армянских властей» в Нагорном Карабахе «неправильными» и анонсировал телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах территорий их государств. В ходе одного из столкновений 1 сентября в районе армянского села Сотк, по данным минобороны Армении, погибло четверо армянских военнослужащих. 7 сентября Пашинян на заседании правительства заявил об ухудшении военно-политической ситуации в регионе из-за концентрации азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения в районе Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. Он также призвал членов Совбеза ООН не допустить эскалации. Со своей стороны, МИД Азербайджана назвал обвинения армянского руководства «фальшивой политической манипуляцией», а угрозой безопасности в регионе – «продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении». При этом передвижение войск Баку не отрицает, но объясняет это плановыми учениями.
По мере переброски вооруженных формирований к линии соприкосновения повышается риск военной эскалации с вовлечением Турции и Ирана, отметил Арешев. «Столкновения могут произойти как в Нагорном Карабахе, в приграничной полосе, так и на нахичеванском участке – этот азербайджанский анклав географически наиболее близок к сердцу Армении», – заключает эксперт.