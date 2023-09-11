В Армении начались армяно-американские военные учения
В учебном центре «Зар» в Армении стартовали совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. Об этом сообщило минобороны Армении.
По заявлению Минобороны, в ходе учений будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач». Также планируется повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность армянской стороны к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Учения проходят 11-20 сентября на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады и учебного центра N минобороны Армении. В Кремле сообщение о проведении совместных военных учений Армении и США на армянской территории вызвало настороженность, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В 2023 г. планировалось провести учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство». Однако в январе премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что Армения не будет их принимать.