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Политика

В Армении начались армяно-американские военные учения

Ведомости

В учебном центре «Зар» в Армении стартовали совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. Об этом сообщило минобороны Армении.

По заявлению Минобороны, в ходе учений будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач». Также планируется повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность армянской стороны к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».

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Учения проходят 11-20 сентября на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады и учебного центра N минобороны Армении. В Кремле сообщение о проведении совместных военных учений Армении и США на армянской территории вызвало настороженность, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В 2023 г. планировалось провести учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство». Однако в январе премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что Армения не будет их принимать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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