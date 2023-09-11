В Армении начались армяно-американские военные учения

По заявлению Минобороны, в ходе учений будут отработаны действия по стабилизации конфликтующих сторон «путем выполнения миротворческих задач». Также планируется повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность армянской стороны к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».