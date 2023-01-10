Армения не будет проводить учения ОДКБ в 2023 году

«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).