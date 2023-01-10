Армения не будет проводить учения ОДКБ в 2023 году
Минобороны Армении посчитало нецелесообразным проведение учений ОДКБ в республике, ведомство уже проинформировало об этом организацию. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.
«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
1 января Минобороны РФ сообщило, что в 2023 г. запланировано девять совместных учений с участием подразделений национальных армий иностранных государств. В частности, на территории Армении должно состояться совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023», заявили в российском оборонном ведомстве.
12 декабря 2022 г. Азербайджан второй раз с начала месяца перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре — единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. Однако со словами премьер-министра Армении не согласились официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские власти заявили, что миротворцы делают все возможное для стабилизации ситуации.
После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. А секретарь Совбеза республики Армен Григорян призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор.