Пашинян обвинил российских миротворцев в Карабахе в невыполнении своих функций
Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г., заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — отметил премьер (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. «Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.», — отметил он.
12 декабря азербайджанская сторона второй раз с начала месяца перекрывала трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых Карабахом.
10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии.