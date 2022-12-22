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Пашинян обвинил российских миротворцев в Карабахе в невыполнении своих функций

Ведомости

Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г., заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — отметил премьер (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная. «Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.», — отметил он.

12 декабря азербайджанская сторона второй раз с начала месяца перекрывала трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых Карабахом.

10 декабря группа азербайджанских чиновников планировала посетить находящиеся в зоне ответственности миротворцев России рудники Дрмбон и Кашен. Но сотрудники предприятия и местные жители перекрыли въезд для них. МИД Азербайджана 12 декабря направил Москве ноту с просьбой организовать доступ к месторождениям, обвинив российских миротворцев в бездействии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных