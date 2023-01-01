Сухопутные войска России проведут в 2023 году девять учений с армиями других стран

21 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что российская армия постоянно увеличивает потенциал своих вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает всё, что нужно военным. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании отметил, что приоритетом является достижение всех целей СВО в 2023 г., а для российских группировок войск и сил — обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии.