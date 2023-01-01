Сухопутные войска России проведут в 2023 году девять учений с армиями других стран
Сухопутные войска Вооруженных сил (ВС) России в 2023 г. проведут совместные учения с участием подразделений национальных армий иностранных государств, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего запланировано девять учений.
Восемь из них пройдут на территории России, уточнили в министерстве. Так, в 2023 г. пройдут российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2023», совместное российско-лаосское военное учение, совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023», совместное российско-алжирское военное учение, совместное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023», совместное российско-монгольское учение «Селенга-2023» и совместное российско-вьетнамское учение. За пределами России – на территории Армении – пройдет совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023».
«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении Минобороны. Также в министерстве добавили, что все запланированные маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.
21 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что российская армия постоянно увеличивает потенциал своих вооруженных сил и этот процесс будет продолжен. Путин указал Минобороны, что ограничений по финансированию армии нет, страна дает всё, что нужно военным. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании отметил, что приоритетом является достижение всех целей СВО в 2023 г., а для российских группировок войск и сил — обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии.
19 декабря в Минобороны РФ сообщали, что с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря пройдут совместные военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие». Россия и Китай в сентябре договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества двух стран на фоне обеспокоенности из-за деятельности США.