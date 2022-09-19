Россия и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран на фоне обеспокоенности из-за деятельности США, передает пресс-служба ведомства.
«Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе. Затронута также ситуация на Украине», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что собеседники договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». «Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — сказал российский лидер.
Си, в свою очередь, отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
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