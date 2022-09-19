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Лидеры стран ШОС обсудили вхождение мира в состояние турбулентности

Саммит прошел на фоне обострения конфликтов на постсоветском пространстве
Елена Мухаметшина Глеб Мишутин
Владимир Путин, Си Цзиньпин и лидеры других стран ШОС искали точки соприкосновения в меняющемся мире / Сергей Гунеев / РИА Новости

Лейтмотивом общения глав государств на саммите ШОС в Самарканде стала трансформация мира. Эта тема сблизила лидеров стран, которые приехали в Узбекистан. А значит, президент России Владимир Путин при общении с лидерами государств – членов ШОС (и теми, кто хочет присоединиться к организации) оказался в кругу единомышленников. Он, выступая перед ними, и заявил о начале необратимых трансформаций в мировой политике и экономике.

Сейчас, как сообщил президент Путин коллегам по ШОС, возрастает роль новых центров силы, которые взаимодействуют не на основе «неких навязываемых извне правил», а на верховенстве права и уважении суверенитета и интересов друг друга. О каких центрах силы идет речь, Путин, правда, не уточнял. Но выразил надежду, что и другие страны пойдут по пути ШОС: не будут использовать санкции «в своих целях». Но российский президент привел пример санкционного давления: решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений, которые коснулись только поставок в страны Евросоюза (ЕС), но не беднейших стран. Из-за этого, проинформировал Путин коллег по ШОС, в морских портах ЕС скопилось 300 000 т российских удобрений, о чем он проинформировал генсека ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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