Лидеры стран ШОС обсудили вхождение мира в состояние турбулентности

Лидеры стран ШОС обсудили вхождение мира в состояние турбулентностиСаммит прошел на фоне обострения конфликтов на постсоветском пространстве
Лейтмотивом общения глав государств на саммите ШОС в Самарканде стала трансформация мира. Эта тема сблизила лидеров стран, которые приехали в Узбекистан. А значит, президент России Владимир Путин при общении с лидерами государств – членов ШОС (и теми, кто хочет присоединиться к организации) оказался в кругу единомышленников. Он, выступая перед ними, и заявил о начале необратимых трансформаций в мировой политике и экономике.
Сейчас, как сообщил президент Путин коллегам по ШОС, возрастает роль новых центров силы, которые взаимодействуют не на основе «неких навязываемых извне правил», а на верховенстве права и уважении суверенитета и интересов друг друга. О каких центрах силы идет речь, Путин, правда, не уточнял. Но выразил надежду, что и другие страны пойдут по пути ШОС: не будут использовать санкции «в своих целях». Но российский президент привел пример санкционного давления: решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений, которые коснулись только поставок в страны Евросоюза (ЕС), но не беднейших стран. Из-за этого, проинформировал Путин коллег по ШОС, в морских портах ЕС скопилось 300 000 т российских удобрений, о чем он проинформировал генсека ООН.