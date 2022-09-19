Лидеры стран ШОС обсудили вхождение мира в состояние турбулентности

Сейчас, как сообщил президент Путин коллегам по ШОС, возрастает роль новых центров силы, которые взаимодействуют не на основе «неких навязываемых извне правил», а на верховенстве права и уважении суверенитета и интересов друг друга. О каких центрах силы идет речь, Путин, правда, не уточнял. Но выразил надежду, что и другие страны пойдут по пути ШОС: не будут использовать санкции «в своих целях». Но российский президент привел пример санкционного давления: решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений, которые коснулись только поставок в страны Евросоюза (ЕС), но не беднейших стран. Из-за этого, проинформировал Путин коллег по ШОС, в морских портах ЕС скопилось 300 000 т российских удобрений, о чем он проинформировал генсека ООН.