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Россия и Китай проведут совместные учения в Восточно-Китайском море

Ведомости

Совместные военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие» пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия», – рассказали в оборонном ведомстве.

Для участия в учениях из Владивостока вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг». В отряд включены также фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». ВМС Китая будут представлены двумя эскадренными миноносцами, двумя сторожевыми кораблями, кораблем комплексного снабжения, а также дизельной подлодкой. К учениям также будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации обеих стран. 

Целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавили в Минобороны.

Россия и КНР в сентябре договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества двух стран на фоне обеспокоенности из-за деятельности США. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами. 

До этого Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных