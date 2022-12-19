Россия и Китай проведут совместные учения в Восточно-Китайском море

Для участия в учениях из Владивостока вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг». В отряд включены также фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». ВМС Китая будут представлены двумя эскадренными миноносцами, двумя сторожевыми кораблями, кораблем комплексного снабжения, а также дизельной подлодкой. К учениям также будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации обеих стран.