Россия и Китай проведут совместные учения в Восточно-Китайском море
Совместные военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие» пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
«В ходе активной части учения запланировано проведение совместных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным целям, стрельб артиллерией по морским целям, а также отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия», – рассказали в оборонном ведомстве.
Для участия в учениях из Владивостока вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с ракетным крейсером «Варяг». В отряд включены также фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». ВМС Китая будут представлены двумя эскадренными миноносцами, двумя сторожевыми кораблями, кораблем комплексного снабжения, а также дизельной подлодкой. К учениям также будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации обеих стран.
Целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавили в Минобороны.
Россия и КНР в сентябре договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества двух стран на фоне обеспокоенности из-за деятельности США. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами.
До этого Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН».