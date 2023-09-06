Кремль заявил о настороженности из-за совместных учений США и Армении

В этом году на территории Армении должны были состояться учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2023». В январе премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что страна не будет их принимать. Кроме того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г.