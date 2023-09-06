Кремль заявил о настороженности из-за совместных учений США и Армении
В Кремле вызывает настороженность сообщение о проведении с 11 по 20 сентября совместных военных учений Армении и США на армянской территории.
«Безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», – сказал Песков.
6 сентября минобороны Армении сообщило, что на территории республики пройдут армяно-американские учения миротворческих подразделений Eagle Partner – 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Целью учений отмечалось «повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций». Армения также рассчитывает повысить готовность армянских миротворцев к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».
В этом году на территории Армении должны были состояться учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2023». В январе премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что страна не будет их принимать. Кроме того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г.
Этому предшествовала блокировка Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре – единственной транспортной артерии, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились с мнением Пашиняна. Песков 5 сентября прокомментировал, что Россия продолжает играть последовательную и очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе и «никуда она уходить не может».