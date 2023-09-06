В Армении миротворцы проведут совместные с США учения
На территории Армении пройдут армяно-американские учения миротворческих подразделений Eagle Partner – 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, сообщило минобороны республики. Ранее Ереван отказался принимать в этом году учения миротворческих сил ОДКБ.
«Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций», – говорится в сообщении.
Армения также рассчитывает повысить готовность армянских миротворцев к плановым оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Учения пройдут 11-20 сентября на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады и учебного центра N минобороны Армении.
В этом году на территории Армении должны были состояться учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2023». В январе премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что страна не будет их принимать. Кроме того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г.
Этому предшествовала блокировка Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре — единственной транспортной артерии, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились с мнением Пашиняна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия продолжает играть последовательную и очень важную роль по стабилизации обстановки в регионе и «никуда она уходить не может».