Газета
Политика

Президент Армении отозвал Биягова с должности постпреда при ОДКБ

Ведомости

Армения отозвала с должности постоянного и полномочного представителя при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Это следует из указа президента страны Ваагна Хачатуряна.

Биягова могут назначить постпредом Армении при Организации по запрещению химического оружия, резиденция которой находится в Гааге, сообщает Armenpress. Биягов был назначен на должность постпреда при ОДКБ в ноябре 2018 г. В разные годы был начальником департамента внешних связей аппарата Национального собрания республики, а также первым секретарем представительства Армении в ЕС.

Что означает заявление Пашиняна о готовности выйти из ОДКБ

Членство в блоке ограничивает Армению при закупках оружия

22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ в том случае, если сама организация уйдет из республики. До этого замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян отмечал, что Совет безопасности республики обсуждал выход из ОДКБ, но сейчас об этом речь не ведется.

В конце 2022 г. Пашинян отказался подписывать декларацию совета ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Свое решение премьер объяснил тем, что проект недоработан и не содержит в себе политической оценки агрессивных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. В январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных