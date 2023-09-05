Президент Армении отозвал Биягова с должности постпреда при ОДКБ
Армения отозвала с должности постоянного и полномочного представителя при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Это следует из указа президента страны Ваагна Хачатуряна.
Биягова могут назначить постпредом Армении при Организации по запрещению химического оружия, резиденция которой находится в Гааге, сообщает Armenpress. Биягов был назначен на должность постпреда при ОДКБ в ноябре 2018 г. В разные годы был начальником департамента внешних связей аппарата Национального собрания республики, а также первым секретарем представительства Армении в ЕС.
22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ в том случае, если сама организация уйдет из республики. До этого замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян отмечал, что Совет безопасности республики обсуждал выход из ОДКБ, но сейчас об этом речь не ведется.
В конце 2022 г. Пашинян отказался подписывать декларацию совета ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Свое решение премьер объяснил тем, что проект недоработан и не содержит в себе политической оценки агрессивных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. В январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.