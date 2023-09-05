Президент Армении отозвал Биягова с должности постпреда при ОДКБ

22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ в том случае, если сама организация уйдет из республики. До этого замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян отмечал, что Совет безопасности республики обсуждал выход из ОДКБ, но сейчас об этом речь не ведется.