Что означает заявление Пашиняна о готовности выйти из ОДКБ

Армения в последние годы закупала вооружения, в частности гаубицы, у Индии, не считая закупок российских вооружений в счет российских кредитов. До войны 2020 г. производились закупки отдельных вооружений также в Китае, Иордании и у других стран. По словам источника, близкого к минобороны Армении, премьер мог иметь в виду затруднения при закупках «летальных вооружений» у стран НАТО. Но необходимых денежных средств для закупок дорогих западных вооружений у Армении все равно не было, а сам Пашинян проявлял до 2020 г. мало интереса к переоснащению армии, говорит он.