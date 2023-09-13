Пашинян: Армения больше не может полагаться на поддержку России в сфере безопасности

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенное государство, но мы должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом… Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо», – подчеркнул премьер-министр.