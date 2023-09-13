Пашинян: Армения больше не может полагаться на поддержку России в сфере безопасности
Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта своей безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.
«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенное государство, но мы должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом… Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо», – подчеркнул премьер-министр.
По словам Пашиняна, ситуация с безопасностью резко изменилась после роста напряженности в Нагорном Карабахе и закрытия Лачинского коридора. В связи с этим премьер-министр назвал «провальной» деятельность российских миротворцев в регионе, однако добавил оговорку: «Я не могу сказать, что, если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше».
Пашинян признал, что ЕС и Соединенные Штаты поддерживают Армению, «когда речь заходит о программе демократических реформ». Однако он не может сказать, что помощи, которую получает страна, «достаточно для достижения наших целей и наших повесток дня».
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле заявили, что не могут согласиться с тезисами премьера, подчеркнув, что Россия является неотъемлемой частью региона. 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не боится потерять союзника в лице Еревана, потому что Россия и Армения по прежнему остаются близки. 12 сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя нестабильную ситуацию в Нагорном Карабахе, назвал ключом проблемы признание Ереваном суверенитета Баку над этой территорией.