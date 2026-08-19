Минфин США ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ
Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС), японской судьи Томоко Аканэ. Об этом сообщило американское ведомство.
Под ограничения также попал сотрудник МУС Абдулайе Сейе. Американский Минфин запретил проведение денежных транзакций с участием лиц, включенных в санкционный список.
Ограничения распространяются и на юридические лица, в которых Аканэ или Сейе прямо или косвенно, по отдельности либо совместно владеют долей в 50% и более.
В июне Белом доме объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Вашингтон намерен вводить санкции против МУС, аннулировать визы его сотрудников и призывать другие государства не подчиняться Римскому статуту. Кроме того, американские власти планируют «ужесточать контроль» в отношении стран, которые получают помощь от США, но при этом не намерены отказываться от признания полномочий МУС.
Томоко Аканэ занимает должность председателя Международного уголовного суда с марта 2024 г. Она была избрана на этот пост сроком на три года.