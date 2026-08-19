Минфин США ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ

В июне Белом доме объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Вашингтон намерен вводить санкции против МУС, аннулировать визы его сотрудников и призывать другие государства не подчиняться Римскому статуту. Кроме того, американские власти планируют «ужесточать контроль» в отношении стран, которые получают помощь от США, но при этом не намерены отказываться от признания полномочий МУС.