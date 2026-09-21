Reuters: США введут санкции против Международного уголовного суда

Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, решение может быть принято во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Санкции распространятся как на сам МУС, так и на организации, которые с ним сотрудничают. Они повлияют на операции суда: закупку IT-услуг и страховки, наем следователей и проведение повседневных финансовых операций, например, выплату зарплат сотрудников суда.