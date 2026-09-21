Reuters: США введут санкции против Международного уголовного суда
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в ближайшее время, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, решение может быть принято во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Санкции распространятся как на сам МУС, так и на организации, которые с ним сотрудничают. Они повлияют на операции суда: закупку IT-услуг и страховки, наем следователей и проведение повседневных финансовых операций, например, выплату зарплат сотрудников суда.
Как отмечает Reuters, санкции запретят американским гражданам и компаниям предоставлять средства, товары или услуги суду без лицензии Управления по контролю за иностранными активами.
Агентство пишет, что в июле госсекретарь США Марко Рубио объявил о кампании по изоляции суда. Он призвал выйти из трибунала и другие страны. Соединенные Штаты ввели санкции против судей и прокуроров МУС.
В прошлом году палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Санкции будут грозить за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».