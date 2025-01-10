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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС

Ведомости

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), сообщает CNN. Эта мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников». Ограничения, в том числе включают блокировку и аннулирование виз.

7 октября 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

Ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта МУС выдал 21 ноября 2024 г. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных нарушениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата предварительного производства МУС полагает, что политики намеренно лишили гражданское население в Газе продовольствия, воды, лекарств, топлива и электричества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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