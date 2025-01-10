Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), сообщает CNN. Эта мера стала ответом на выдачу судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников». Ограничения, в том числе включают блокировку и аннулирование виз.
7 октября 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
Ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта МУС выдал 21 ноября 2024 г. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных нарушениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата предварительного производства МУС полагает, что политики намеренно лишили гражданское население в Газе продовольствия, воды, лекарств, топлива и электричества.