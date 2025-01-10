Палата представителей конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС

Ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта МУС выдал 21 ноября 2024 г. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных нарушениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата предварительного производства МУС полагает, что политики намеренно лишили гражданское население в Газе продовольствия, воды, лекарств, топлива и электричества.