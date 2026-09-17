Парламент Таджикистана рассмотрел вопрос о выходе страны из МУС
Парламент Таджикистана рассмотрел проект постановления о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.
Проект постановления «О прекращении действия статута Международного уголовного суда» был рассмотрен нижней палатой парламента на внеочередном заседании 16 сентября.
«По итогам рассмотрения указанных вопросов были приняты соответствующие решения», – говорится в сообщении. При этом парламент не уточнил содержание принятого решения и дальнейший порядок прекращения действия Римского статута для республики.
Таджикистан подписал Римский статут 30 ноября 1998 г. и ратифицировал его 5 мая 2000 г. Для республики документ вступил в силу 1 июля 2002 г. – одновременно со вступлением в силу самого Римского статута.
В июле Чад вышел из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Причиной стало предвзятое отношении к африканским государствам.