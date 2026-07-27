Чад вышел из Международного уголовного суда из-за предвзятости к Африке
Чад выходит из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Причиной стало предвзятое отношении к африканским государствам, объявил МИД страны в соответствующем коммюнике.
«Правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда», – говорится в документе.
МИД страны подчеркнул, что до вынесения решения был проведен анализ деятельности МУС. Ведомство отметило, что Чад считает ее неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. В частности, по мнению представителей иностранного внешнеполитического министерства, большая часть расследований суда связана именно со странами континента, что может говорить о политизированности его деятельности.
МИД Чада при этом призвал сформировать международные механизмы правосудия в рамках Африканского союза.
24 июля власти Венесуэлы решили покинуть Международный уголовный суд. Такое распоряжение дала врио президента страны Делси Родригес. Каракас посчитал, что МУС сосредоточил свою работу на африканских и латиноамериканских странах в ущерб Глобальному Югу, а также усугубил неравенство между народами.