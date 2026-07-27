Чад вышел из Международного уголовного суда из-за предвзятости к Африке

МИД страны подчеркнул, что до вынесения решения был проведен анализ деятельности МУС. Ведомство отметило, что Чад считает ее неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. В частности, по мнению представителей иностранного внешнеполитического министерства, большая часть расследований суда связана именно со странами континента, что может говорить о политизированности его деятельности.