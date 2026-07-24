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Венесуэла объявила о решении выйти из МУС

Ведомости

Власти Венесуэлы решили покинуть Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщил министр иностранных дел республики Феликс Пласенсия.

Венесуэла сообщила генсеку ООН Антониу Гутерришу о твердой решимости начать процедуру окончательного выхода из МУС, заявил министр. По его словам, так распорядилась врио президента Делси Родригес.

Каракас считает, что МУС сосредоточил свою работу на африканских и латиноамериканских странах в ущерб Глобальному Югу. Суд усугубляет неравенство между народами, подчеркнул Пласенсия.

«Мы повторяем нашу приверженность подлинно равноправному правосудию, уважающему суверенитет и самоопределение народов», – заключил венесуэльский министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что государства – члены Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора. Причиной стали обвинения против него в сексуальных домогательствах. 

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