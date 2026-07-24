Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS180,5+6,62%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI114,7+1,87%RGBITR768,95+1,85%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: выдавшего ордер на арест Путина прокурора отстранили от должности

Ведомости

Государства – члены Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Причиной стали обвинения против Хана в сексуальных домогательствах. Сам экс-прокурор их отрицает. За отстранение Хана проголосовали 82 из 125 государств – членов суда.

9 июня Хана отстранили от должности после завершения дисциплинарного разбирательства. Обвинения были выдвинуты в 2024 г. женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге.

В мае 2025 г. Reuters писал, что Хан взял отпуск до окончания расследования управлением служб внутреннего надзора ООН. Агентство отмечало, что случай является беспрецедентным и четкой процедуры замены главного прокурора суда нет.

В России Хан находится в розыске. 12 декабря 2025 г. Мосгорсуд заочно приговорил прокурора Карима Хана к 15 годам лишения свободы. Первые девять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что с февраля по март 2022 г. в Гааге Хан незаконно привлек россиян к уголовной ответственности. Несмотря на отсутствие законных оснований, президиум МУСа указал судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте.

17 марта 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её