Reuters: выдавшего ордер на арест Путина прокурора отстранили от должности
Государства – члены Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности прокурора, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
Причиной стали обвинения против Хана в сексуальных домогательствах. Сам экс-прокурор их отрицает. За отстранение Хана проголосовали 82 из 125 государств – членов суда.
9 июня Хана отстранили от должности после завершения дисциплинарного разбирательства. Обвинения были выдвинуты в 2024 г. женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге.
В мае 2025 г. Reuters писал, что Хан взял отпуск до окончания расследования управлением служб внутреннего надзора ООН. Агентство отмечало, что случай является беспрецедентным и четкой процедуры замены главного прокурора суда нет.
В России Хан находится в розыске. 12 декабря 2025 г. Мосгорсуд заочно приговорил прокурора Карима Хана к 15 годам лишения свободы. Первые девять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что с февраля по март 2022 г. в Гааге Хан незаконно привлек россиян к уголовной ответственности. Несмотря на отсутствие законных оснований, президиум МУСа указал судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте.
17 марта 2023 г. Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными.