Reuters: выдавшего ордер на арест Путина прокурора отстранили от должности

В России Хан находится в розыске. 12 декабря 2025 г. Мосгорсуд заочно приговорил прокурора Карима Хана к 15 годам лишения свободы. Первые девять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.