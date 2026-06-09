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МУС отстранил от должности прокурора Хана после обвинений в насилии

Ведомости

Главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана отстранили от должности после завершения дисциплинарного разбирательства, инициированного в связи с обвинениями в сексуальном насилии. Об этом пишет The Guardian.

Обвинения были выдвинуты в 2024 г. женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге. Главный прокурор неоднократно отрицал их.

Руководящий орган МУС объявил о решении вечером 8 июня, когда его исполнительный комитет проголосовал за передачу дела против Хана на специальную сессию государств - членов суда. Комитет постановил, что Хан «совершил серьезное правонарушение».

В заявлении руководящего органа указано, что решение отстранить Хана от должности «не является окончательным». Он временно сложил с себя полномочия руководителя отдела МУС, «который занимается расследованием и судебным преследованием лиц, обвиняемых в злодеяниях».

В мае 2025 г. Reuters писал, что Хан взял отпуск до окончания расследования управлением служб внутреннего надзора ООН. Агентство отмечало, что случай является беспрецедентным и четкой процедуры замены главного прокурора суда нет.

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