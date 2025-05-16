Прокурора МУСа Хана отстранили на фоне расследования дела о домогательствах
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно отстранен от должности в связи с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters.
«В офисе Хана заявили, что прокурор взял отпуск до окончания расследования Управлением служб внутреннего надзора ООН», – говорится в материале.
Reuters отмечает, что случай является беспрецедентным и четкой процедуры замены главного прокурора суда нет.
О расследовании дела о домогательствах в отношении Хана стало известно осенью 2024 г. Reuters писал со ссылкой на источники, что руководящий орган МУСа начнет внешнее расследование в отношении Хана. Сам прокурор МУСа отрицал обвинения в неправомерном поведении. Предполагаемая жертва в деле Хана была не уверена в независимости внутреннего органа суда, глава которого является бывшим сотрудником аппарата прокурора, писало агентство.
The Guardian сообщала, что сотрудники МУСа описали жертву домогательств как женщину-юриста в возрасте около 30 лет. Источники издания сообщили в октябре 2024 г., что она сказала коллегам об отклоненных просьбах отозвать обвинение против Хана.