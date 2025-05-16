Прокурора МУСа Хана отстранили на фоне расследования дела о домогательствах

О расследовании дела о домогательствах в отношении Хана стало известно осенью 2024 г. Reuters писал со ссылкой на источники, что руководящий орган МУСа начнет внешнее расследование в отношении Хана. Сам прокурор МУСа отрицал обвинения в неправомерном поведении. Предполагаемая жертва в деле Хана была не уверена в независимости внутреннего органа суда, глава которого является бывшим сотрудником аппарата прокурора, писало агентство.