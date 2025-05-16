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Прокурора МУСа Хана отстранили на фоне расследования дела о домогательствах

Ведомости

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно отстранен от должности в связи с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters.

«В офисе Хана заявили, что прокурор взял отпуск до окончания расследования Управлением служб внутреннего надзора ООН», – говорится в материале.

Reuters отмечает, что случай является беспрецедентным и четкой процедуры замены главного прокурора суда нет.

О расследовании дела о домогательствах в отношении Хана стало известно осенью 2024 г. Reuters писал со ссылкой на источники, что руководящий орган МУСа начнет внешнее расследование в отношении Хана. Сам прокурор МУСа отрицал обвинения в неправомерном поведении. Предполагаемая жертва в деле Хана была не уверена в независимости внутреннего органа суда, глава которого является бывшим сотрудником аппарата прокурора, писало агентство.

The Guardian сообщала, что сотрудники МУСа описали жертву домогательств как женщину-юриста в возрасте около 30 лет. Источники издания сообщили в октябре 2024 г., что она сказала коллегам об отклоненных просьбах отозвать обвинение против Хана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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