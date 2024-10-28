The Guardian: прокурор МУС пытался замять дело о домогательствах
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пытался повлиять на ход дела, в рамках которого он обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.
Осведомленные сотрудники МУС заявили, что прокурор и другой близкий к нему чиновник неоднократно призывали пострадавшую опровергнуть обвинения. Четыре источника также сообщили, что Хан пытался повлиять на женщину через телефонные звонки и лично. До этого прокурору рекомендовали избегать контактов с предполагаемой жертвой.
В разговоре с журналистами The Guardian Хан отрицал, что просил женщину отозвать обвинения. Его адвокаты также заявили, что прокурор отрицает все обвинения. До этого Хан заявлял, что распространяемая информация о нем – ложь. «Я работал в различных контекстах в течение 30 лет, и никто никогда не подавал на меня таких жалоб», – говорил он.
Сотрудники МУС описали жертву домогательств как женщину-юриста в возрасте около 30 лет. Она отказалась давать комментарии The Guardian. Но источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что она сказала коллегам об отклоненных просьбах отозвать обвинение против Хана.
Обвинения против прокурора МУС включают в себя злоупотребления в течение длительного периода. Четыре источника в МУС уточнили, что обвинения также включают принуждение и злоупотребление властью.