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The Guardian: прокурор МУС пытался замять дело о домогательствах

Ведомости

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пытался повлиять на ход дела, в рамках которого он обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Осведомленные сотрудники МУС заявили, что прокурор и другой близкий к нему чиновник неоднократно призывали пострадавшую опровергнуть обвинения. Четыре источника также сообщили, что Хан пытался повлиять на женщину через телефонные звонки и лично. До этого прокурору рекомендовали избегать контактов с предполагаемой жертвой.

В разговоре с журналистами The Guardian Хан отрицал, что просил женщину отозвать обвинения. Его адвокаты также заявили, что прокурор отрицает все обвинения. До этого Хан заявлял, что распространяемая информация о нем – ложь. «Я работал в различных контекстах в течение 30 лет, и никто никогда не подавал на меня таких жалоб», – говорил он.

Сотрудники МУС описали жертву домогательств как женщину-юриста в возрасте около 30 лет. Она отказалась давать комментарии The Guardian. Но источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что она сказала коллегам об отклоненных просьбах отозвать обвинение против Хана.

Обвинения против прокурора МУС включают в себя злоупотребления в течение длительного периода. Четыре источника в МУС уточнили, что обвинения также включают принуждение и злоупотребление властью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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