The Guardian: прокурор МУС пытался замять дело о домогательствах

В разговоре с журналистами The Guardian Хан отрицал, что просил женщину отозвать обвинения. Его адвокаты также заявили, что прокурор отрицает все обвинения. До этого Хан заявлял, что распространяемая информация о нем – ложь. «Я работал в различных контекстах в течение 30 лет, и никто никогда не подавал на меня таких жалоб», – говорил он.