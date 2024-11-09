Reuters узнал о расследовании МУСа в отношении прокурора суда Карима Хана

Обвинения против Хана включают в себя злоупотребления в течение длительного периода, писала в конце октября The Guardian. Осведомленные сотрудники МУСа заявили, что прокурор и другой близкий к нему чиновник неоднократно призывали пострадавшую опровергнуть обвинения. Четыре источника также сообщили, что Хан пытался повлиять на женщину через телефонные звонки и лично. В разговоре с журналистами The Guardian Хан отрицал, что просил женщину отозвать обвинения.