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Reuters узнал о расследовании МУСа в отношении прокурора суда Карима Хана

Ведомости

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора суда Карима Хана, который подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом Reuters пишет со ссылкой на два источника.

Агентство узнало о распространенном среди государств-членов внутреннем документе суда. В нем Хану предлагается на время расследования отказаться от работы в Международном суде в Гааге. По данным источника Reuters, решение о внешнем расследовании в отношении Хана было согласовано 7 ноября на заседании основной группы руководящего органа суда.

Сам прокурор МУСа отрицал обвинения в неправомерном поведении, а предполагаемая жертва в деле Хана была не уверена в независимости внутреннего органа суда, глава которого является бывшим сотрудником аппарата прокурора, пишет Reuters.

Обвинения против Хана включают в себя злоупотребления в течение длительного периода, писала в конце октября The Guardian. Осведомленные сотрудники МУСа заявили, что прокурор и другой близкий к нему чиновник неоднократно призывали пострадавшую опровергнуть обвинения. Четыре источника также сообщили, что Хан пытался повлиять на женщину через телефонные звонки и лично. В разговоре с журналистами The Guardian Хан отрицал, что просил женщину отозвать обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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