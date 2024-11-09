Reuters узнал о расследовании МУСа в отношении прокурора суда Карима Хана
Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора суда Карима Хана, который подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом Reuters пишет со ссылкой на два источника.
Агентство узнало о распространенном среди государств-членов внутреннем документе суда. В нем Хану предлагается на время расследования отказаться от работы в Международном суде в Гааге. По данным источника Reuters, решение о внешнем расследовании в отношении Хана было согласовано 7 ноября на заседании основной группы руководящего органа суда.
Сам прокурор МУСа отрицал обвинения в неправомерном поведении, а предполагаемая жертва в деле Хана была не уверена в независимости внутреннего органа суда, глава которого является бывшим сотрудником аппарата прокурора, пишет Reuters.
Обвинения против Хана включают в себя злоупотребления в течение длительного периода, писала в конце октября The Guardian. Осведомленные сотрудники МУСа заявили, что прокурор и другой близкий к нему чиновник неоднократно призывали пострадавшую опровергнуть обвинения. Четыре источника также сообщили, что Хан пытался повлиять на женщину через телефонные звонки и лично. В разговоре с журналистами The Guardian Хан отрицал, что просил женщину отозвать обвинения.