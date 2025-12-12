В России заочно приговорены девять представителей МУС, включая Карима Хана

В России заочно приговорены девять представителей МУС, включая Карима ХанаОни получили от 3,5 до 15 лет лишения свободы
Мосгорсуд заочно приговорил прокурора Карима Хана и восемь судей Международного уголовного суда (МУС) к срокам от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (подготовка к нападению на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения).
Суд установил, что с февраля по март 2022 г. в Гааге Хан незаконно привлек россиян к уголовной ответственности. Несмотря на отсутствие законных оснований, президиум МУС указал судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте.
Хан был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые девять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
В середине ноября Следственный комитет (СК) сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и восьми судей МУС. Все фигуранты были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. СК называл имена разыскиваемых судей: Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкель Бен Махфуда. Также в числе фигурантов председатель МУСа Петр Юзеф Хофманский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.