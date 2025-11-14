СК заочно арестовал и объявил в розыск прокурора и восемь судей МУСа
СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС). Все фигуранты заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
В ведомстве отметили, что дело было возбуждено сразу после публикации сведений о «незаконном преследовании российских граждан». Прокурору и судьям МУСа инкриминируются преступления по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения).
По данным СК, к уголовной ответственности хотят привлечь: прокурора МУСа Хан Карима Асада Ахмада, а также судей Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкель Бен Махфуда. Также в числе фигурантов председатель МУСа Петр Юзеф Хофманский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.
22 сентября Reuters писал, что США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда. Тогда сообщалось, что в руководстве суда уже проходили экстренные совещания по поводу возможных последствий таких мер.