Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СК заочно арестовал и объявил в розыск прокурора и восемь судей МУСа

Ведомости

СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС). Все фигуранты заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

В ведомстве отметили, что дело было возбуждено сразу после публикации сведений о «незаконном преследовании российских граждан». Прокурору и судьям МУСа инкриминируются преступления по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения).

По данным СК, к уголовной ответственности хотят привлечь: прокурора МУСа Хан Карима Асада Ахмада, а также судей Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкель Бен Махфуда. Также в числе фигурантов председатель МУСа Петр Юзеф Хофманский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

22 сентября Reuters писал, что США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда. Тогда сообщалось, что в руководстве суда уже проходили экстренные совещания по поводу возможных последствий таких мер.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь