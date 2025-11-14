СК заочно арестовал и объявил в розыск прокурора и восемь судей МУСа

В ведомстве отметили, что дело было возбуждено сразу после публикации сведений о «незаконном преследовании российских граждан». Прокурору и судьям МУСа инкриминируются преступления по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения).