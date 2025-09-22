Reuters: США могут ввести санкции против всего МУС
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.
По данным агентства, речь идет о введении «санкций в отношении юридических лиц». Один из американских чиновников подтвердил, что рассматривается возможность введения санкций в отношении всего учреждения, но сроки реализации такой меры пока не определены.
Другой источник добавил, что руководство суда уже провело экстренные внутренние совещания, чтобы обсудить последствия возможных ограничительных мер. Также состоялись встречи с дипломатами стран – членов МУС.
20 августа США уже ввели санкции против четырех судей МУС – Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). В Вашингтоне заявили, что выступают против «политизации МУС, злоупотребления властью и незаконного превышения судебных полномочий». Госдепартамент охарактеризовал деятельность суда как «угрозу национальной безопасности США» и инструмент судебного давления на Соединенные Штаты и их союзника Израиль.