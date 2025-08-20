США ввели санкции против судей МУСа

В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г.