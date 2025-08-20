США ввели санкции против судей МУСа
Судей Международного уголовного суда (МУС) внесли в американские санкционные списки. Это следует из заявления госсекретаря США Марко Рубио.
Под рестрикции попали судьи: Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал).
«Соединенные Штаты ясно и решительно выступили против политизации МУСа, злоупотребления властью, игнорирования нашего национального суверенитета и незаконного превышения судебных полномочий», – говорится в сообщении.
По версии госдепа, МУС представляет «угрозу национальной безопасности» и «служит инструментом судебного преследования США и нашего близкого союзника Израиля».
В ноябре 2024 г. МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Их подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г.
По версии обвинения, Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно» лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. Вашингтон осудил решение МУСа, а палата представителей США в январе 2025 г. одобрила санкции против суда.