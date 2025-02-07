Песков: санкции США против МУС не имеют отношения к Москве
Санкции США против Международного уголовного суда (МУС) не касаются Москвы, Россия не признает эту структуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, поддерживает ли Москва санкции против МУС. Песков напомнил, что Россия не является участником Римского статута и не признает МУС.
«Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело», – сказал Песков.
6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении МУС, сообщало Fox News. Это решение стало реакцией в ответ на выданный в мае 2024 г. ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
7 февраля МУС осудил указ США, «направленный на введение санкций в отношении его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе». На сайте суда было опубликовано сообщение, в котором говорилось о решительной поддержке своих сотрудников – суд обязался «продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях».
В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.