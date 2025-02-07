Песков: санкции США против МУС не имеют отношения к Москве

7 февраля МУС осудил указ США, «направленный на введение санкций в отношении его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе». На сайте суда было опубликовано сообщение, в котором говорилось о решительной поддержке своих сотрудников – суд обязался «продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях».