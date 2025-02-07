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Песков: санкции США против МУС не имеют отношения к Москве

Ведомости

Санкции США против Международного уголовного суда (МУС) не касаются Москвы, Россия не признает эту структуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, поддерживает ли Москва санкции против МУС. Песков напомнил, что Россия не является участником Римского статута и не признает МУС.

«Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело», – сказал Песков.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении МУС, сообщало Fox News. Это решение стало реакцией в ответ на выданный в мае 2024 г. ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

7 февраля МУС осудил указ США, «направленный на введение санкций в отношении его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе». На сайте суда было опубликовано сообщение, в котором говорилось о решительной поддержке своих сотрудников – суд обязался «продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв злодеяний по всему миру во всех рассматриваемых им ситуациях».

В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявлял, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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