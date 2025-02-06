В Израиле показали подаренный Трампу золотой пейджер в честь операции в Ливане
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показала пейджер, подаренный президенту США Дональду Трампу в честь операции против членов ливанской группировки «Хезболла». Фотографию опубликовал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.
На фотографии изображен один из подаренных Трампу пейджеров – позолоченный. Он прикреплен к дереву, а из описания следует: «Президенту Дональду Трампу. Нашему большому другу и большому союзнику. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху».
«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации «Хезболла», – написал Гендельман. По словам советника премьера, операция демонстрирует «силу, технологическое превосходство и изобретательность государства Израиль в борьбе с врагами».
Нетаньяху подарил пейджер американскому президенту в ходе встречи в Белом доме 5 февраля. Трамп заявил, что операция в Ливане «была грандиозной». В ответ американский лидер подарил Нетаньяху фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер». The Times of Israel писала, что Нетаньяху подарил Трампу два пейджера – обычный и позолоченный.
Массовая детонация беспроводных средств связи – преимущественно пейджеров – произошла в Ливане 17 и 18 сентября 2024 г. Погибли по меньшей мере 37 человек, еще несколько тысяч пострадали. Взрывы устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали израильским ракетным атакам на Ливан и убийству лидера группировки Хасана Насраллы.