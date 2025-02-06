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В Израиле показали подаренный Трампу золотой пейджер в честь операции в Ливане

Ведомости

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показала пейджер, подаренный президенту США Дональду Трампу в честь операции против членов ливанской группировки «Хезболла». Фотографию опубликовал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.

На фотографии изображен один из подаренных Трампу пейджеров – позолоченный. Он прикреплен к дереву, а из описания следует: «Президенту Дональду Трампу. Нашему большому другу и большому союзнику. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху».

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации «Хезболла», – написал Гендельман. По словам советника премьера, операция демонстрирует «силу, технологическое превосходство и изобретательность государства Израиль в борьбе с врагами».

Dmitri Gendelman / Офис премьер-министра Израиля
Dmitri Gendelman / Офис премьер-министра Израиля

Нетаньяху подарил пейджер американскому президенту в ходе встречи в Белом доме 5 февраля. Трамп заявил, что операция в Ливане «была грандиозной». В ответ американский лидер подарил Нетаньяху фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер». The Times of Israel писала, что Нетаньяху подарил Трампу два пейджера – обычный и позолоченный.

Массовая детонация беспроводных средств связи – преимущественно пейджеров – произошла в Ливане 17 и 18 сентября 2024 г. Погибли по меньшей мере 37 человек, еще несколько тысяч пострадали. Взрывы устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали израильским ракетным атакам на Ливан и убийству лидера группировки Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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