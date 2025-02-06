В Израиле показали подаренный Трампу золотой пейджер в честь операции в Ливане

Нетаньяху подарил пейджер американскому президенту в ходе встречи в Белом доме 5 февраля. Трамп заявил, что операция в Ливане «была грандиозной». В ответ американский лидер подарил Нетаньяху фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер». The Times of Israel писала, что Нетаньяху подарил Трампу два пейджера – обычный и позолоченный.