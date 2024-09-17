Что известно о массовом подрыве пейджеров в Ливане

Как пишет агентство Associated Press, в пейджерах могли сдетонировать литиевые батареи, которыми были оснащены новые модели, использовавшиеся «Хезболлой». В случае чрезмерного нагрева такие батареи могут дымить, плавиться или даже загораться. Температура их горения при этом может достигать 590 градусов по Цельсию. В первые моменты приоритетной версией в СМИ Ирана называлась кибератака. Reuters уточняет, что пейджеры могли быть завезены в Ливан для членов «Хезболлы» в течение последних месяцев. И примечательно, что еще в феврале 2024 г. руководство движения советовало своим участникам не использовать мобильные телефоны, так как через них Израиль мог отслеживать местоположение членов организации и наносить точечные удары.