Что известно о массовом подрыве пейджеров в Ливане

Что известно о массовом подрыве пейджеров в ЛиванеВ «Хезболле» пообещали ответ за детонацию устройств
Минздрав Ливана сообщил, что в результате массовых почти одновременных взрывов пейджеров около 15:40 (совпадает с московским) 17 сентября по всей стране пострадали более 2750 человек, по меньшей мере восемь – скончались. Известно, что состояние более 170 человек оценивают как тяжелое, а в сети появилось множество кадров, на которых заметны люди с ранениями рук и живота в районе карманов брюк. В ведомстве на этом фоне объявили повышенную готовность всех медицинских учреждений страны. Кроме того, власти страны посоветовали ливанским гражданам держаться подальше от дистанционных средств связи.
Позже министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что руководство страны, проанализировав предварительную информацию, расценило случившееся как израильскую агрессию, за которой «обязательно последует ответ». Министр уже обратился в ООН, чтобы «привлечь виновных к ответственности». В офисе генсека ООН в ответ лишь выразили обеспокоенность и осудили гибель гражданских лиц.
В результате вероятной атаки через пейджеры и радиоустройства пострадали и пользовавшиеся ими сотни членов военизированного шиитского движения «Хезболла», передают Reuters и Al Jazeera со ссылкой на источники. Как заявил ее представитель, вероятная кибератака, приведшая к этому, стала «крупнейшим нарушением безопасности» «Хезболлы» с момента начала войны в Газе в октябре 2023 г. По данным СМИ, через пейджеры могло обеспечиваться общение по закрытой системе связи, на которую труднее установить прослушку. Известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла не пострадал при взрывах пейджеров.
Посол Ирана в Ливане Моджттаба Амани стал одним из тех, кто пострадал при взрыве пейджера, сообщило агентство Mehr. Как передало позднее официальное агентство IRNA, Амани получил незначительные травмы. В СМИ появлялись сообщения и о взрывах устройств около Дамаска в Сирии.
Как пишет агентство Associated Press, в пейджерах могли сдетонировать литиевые батареи, которыми были оснащены новые модели, использовавшиеся «Хезболлой». В случае чрезмерного нагрева такие батареи могут дымить, плавиться или даже загораться. Температура их горения при этом может достигать 590 градусов по Цельсию. В первые моменты приоритетной версией в СМИ Ирана называлась кибератака. Reuters уточняет, что пейджеры могли быть завезены в Ливан для членов «Хезболлы» в течение последних месяцев. И примечательно, что еще в феврале 2024 г. руководство движения советовало своим участникам не использовать мобильные телефоны, так как через них Израиль мог отслеживать местоположение членов организации и наносить точечные удары.
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники накануне массовых подрывов пейджеров писало, что спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн предостерегал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от развязывания широкомасштабной войны против Бейрута. По данным Associated Press, в результате острого напряжения между Израилем и «Хезболлой» за последние 11 месяцев погибли десятки израильтян и сотни ливанцев, а десятки тысяч проживающих на границе людей по обе стороны были вынуждены покинуть свои дома.
Израиль за последний год уже не раз поднимал ставки в попытках надавить на «Хезболлу» и заставить ее отказаться от поддержки палестинцев и нынешняя ситуация не выглядит как очередное поднятие ставок, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Эксперт отмечает, что произошедшее в Ливане может быть одновременно как последним предупреждением, так и частью подготовки к крупной военной операции, если «Хезболла» так и не отступит.
Технически сам по себе одномоментный подрыв можно организовать через ту сеть, к которой подключены пейджеры, отметил Лямин. Он полагает, что на пейджеры пострадавших могло быть разослано ключевое сообщение, которое вызвало подрыв самих устройств. «У меня есть при этом впечатление, что взрывы вызывала вовсе не, как некоторые предполагают, перегрузка аккумуляторов. А просто в эту партию пейджеров были заложены миниатюрные взрывные устройства, возможно, внутрь оболочки тех же аккумуляторов. Но это лишь версия», – сказал Лямин.
Взорвать можно тот прибор, в котором размещена взрывчатка, говорит руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. И раз взорвались пейджеры, розданные централизованно конкретной группе людей, то «искать концы» надо в компании-поставщике, говорит Половников. «Не беспокойтесь. Ваши телефоны не взорвутся», – добавил он.