Число пострадавших от массового взрыва пейджеров в Ливане превысило 2700 человек
В результате массового взрыва пейджеров по всему Ливану пострадали 2750 человек, сообщает глава республиканского минздрава Фирас Абъяд. Его слова передает Al Jazeera.
По последним данным, погибли восемь человек. Большинство зарегистрированных травм приходится на лицо и руки. Больницы на юге Ливана переполнены, минздрав работает над транспортировкой раненых. «Мы обращаемся ко всем больницам с призывом принять пострадавших», – сказал Абъяд.
Al Jazeera также сообщает, что в результате взрыва погиб сын члена шиитского движения «Хезболла». Министерство информации Ливана осудило «жестокую агрессию Израиля, которая является нарушением суверенитета» государства. Ведомство отметило, что правительство инициировало контакты с заинтересованными странами и Организацией Объединенных Наций по этому вопросу.
17 сентября по всему Ливану взорвались устройства для связи – пейджеры. Предполагается, что это произошло из-за взлома со стороны Израиля. Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение.