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Число пострадавших от массового взрыва пейджеров в Ливане превысило 2700 человек

Ведомости

В результате массового взрыва пейджеров по всему Ливану пострадали 2750 человек, сообщает глава республиканского минздрава Фирас Абъяд. Его слова передает Al Jazeera.

По последним данным, погибли восемь человек. Большинство зарегистрированных травм приходится на лицо и руки. Больницы на юге Ливана переполнены, минздрав работает над транспортировкой раненых. «Мы обращаемся ко всем больницам с призывом принять пострадавших», – сказал Абъяд.

Al Jazeera также сообщает, что в результате взрыва погиб сын члена шиитского движения «Хезболла». Министерство информации Ливана осудило «жестокую агрессию Израиля, которая является нарушением суверенитета» государства. Ведомство отметило, что правительство инициировало контакты с заинтересованными странами и Организацией Объединенных Наций по этому вопросу.

17 сентября по всему Ливану взорвались устройства для связи – пейджеры. Предполагается, что это произошло из-за взлома со стороны Израиля. Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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