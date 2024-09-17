Более 1000 человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане

Более 1000 человек пострадали от взрывов пейджеров в ЛиванеПредполагаемый взлом оборудования осуществил Израиль, сообщили Reuters источники
Более 1000 человек пострадали в результате взрывов портативных устройств для связи – пейджеров – из-за предполагаемого взлома со стороны Израиля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.
Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». Его представитель, который общался с Reuters на условиях анонимности, заявил, что взрыв пейджеров стал «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка спустя почти год с начала войны в секторе Газа. Израильские военнослужащие отказались комментировать запросы Reuters.
В результате взрыва пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Представитель группировки сообщил, что у сотен бойцов есть такие устройства. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение. По его словам, некоторые члены организации «почувствовали, что пейджеры нагреваются», и избавились от них до взрыва.
Израильский портал Ynet со ссылкой на минздрав Ливана сообщает, что ведомство попросило граждан, у которых есть подобные устройства, «немедленно выбросить их». Позже минздрав срочно вызвал своих сотрудников на рабочие места. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил ведомство мобилизовать медиков для лечения раненых.
Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года. Израиль регулярно атакует позиции радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Хезболлы». Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.