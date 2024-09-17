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Более 1000 человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане

Предполагаемый взлом оборудования осуществил Израиль, сообщили Reuters источники
Ведомости

Более 1000 человек пострадали в результате взрывов портативных устройств для связи – пейджеров – из-за предполагаемого взлома со стороны Израиля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.

Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». Его представитель, который общался с Reuters на условиях анонимности, заявил, что взрыв пейджеров стал «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка спустя почти год с начала войны в секторе Газа. Израильские военнослужащие отказались комментировать запросы Reuters.

В результате взрыва пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Представитель группировки сообщил, что у сотен бойцов есть такие устройства. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение. По его словам, некоторые члены организации «почувствовали, что пейджеры нагреваются», и избавились от них до взрыва.

Израильский портал Ynet со ссылкой на минздрав Ливана сообщает, что ведомство попросило граждан, у которых есть подобные устройства, «немедленно выбросить их». Позже минздрав срочно вызвал своих сотрудников на рабочие места. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил ведомство мобилизовать медиков для лечения раненых.

Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года. Израиль регулярно атакует позиции радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Хезболлы». Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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