Более 1000 человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане

В результате взрыва пейджера пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Представитель группировки сообщил, что у сотен бойцов есть такие устройства. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение. По его словам, некоторые члены организации «почувствовали, что пейджеры нагреваются», и избавились от них до взрыва.