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Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны

Ведомости

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает со всеми сторонами, чтобы не допустить конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе», – заявил он, выступая на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Лавров добавил, что ситуация ухудшается от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. Он подчеркнул, что противостояние Израиля и Ирана вышло на новый опасный уровень. По словам главы российского МИДа, недопущение большой региональной войны – это общая ответственность государств.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

9 сентября силы ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым ракетным установкам и военным объектам шиитского движения «Хезболла». Днем ранее стало известно, что Ливан выпустил по Израилю 50 снарядов. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, часть из них упала на открытой местности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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