Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны
Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает со всеми сторонами, чтобы не допустить конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.
«Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе», – заявил он, выступая на заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров добавил, что ситуация ухудшается от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. Он подчеркнул, что противостояние Израиля и Ирана вышло на новый опасный уровень. По словам главы российского МИДа, недопущение большой региональной войны – это общая ответственность государств.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.
9 сентября силы ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым ракетным установкам и военным объектам шиитского движения «Хезболла». Днем ранее стало известно, что Ливан выпустил по Израилю 50 снарядов. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, часть из них упала на открытой местности.