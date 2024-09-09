МИД Сирии обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Удары Израиля по Сирии провоцируют эскалацию в регионе и могут привести к непредвиденным последствиям. Об этом сообщили в МИД Сирии на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По данным дипведомства, в результате атаки погибло 16 человек. Сирия осудила удар и указала на нарушение Израилем норм международного права. В МИДе призвали международное сообщество также осудить израильскую атаку.
9 сентября The Times of Israel сообщило, что в результате предполагаемого ракетного удара Израиля по району Масьяф в Сирии могли быть поражены иранские объекты, включая базу по производству ракет. Возле Масьяфа также расположен научно-исследовательский центр, который используется иранскими силами для производства ракет класса «земля – земля».
По данным сирийского новостного агентства Sana, в результате удара пострадали 43 человека, шесть из них находятся в тяжелом состоянии и доставлены в больницу.
Израильские силы стали наносить удары по Сирии со стороны северо-запада Ливана поздним вечером 8 сентября, писало агентство. Средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет, направленных на ряд военных объектов в центральном регионе.
Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта. Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.