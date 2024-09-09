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МИД Сирии обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Удары Израиля по Сирии провоцируют эскалацию в регионе и могут привести к непредвиденным последствиям. Об этом сообщили в МИД Сирии на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным дипведомства, в результате атаки погибло 16 человек. Сирия осудила удар и указала на нарушение Израилем норм международного права. В МИДе призвали международное сообщество также осудить израильскую атаку.

9 сентября The Times of Israel сообщило, что в результате предполагаемого ракетного удара Израиля по району Масьяф в Сирии могли быть поражены иранские объекты, включая базу по производству ракет. Возле Масьяфа также расположен научно-исследовательский центр, который используется иранскими силами для производства ракет класса «земля – земля».

По данным сирийского новостного агентства Sana, в результате удара пострадали 43 человека, шесть из них находятся в тяжелом состоянии и доставлены в больницу.

Израильские силы стали наносить удары по Сирии со стороны северо-запада Ливана поздним вечером 8 сентября, писало агентство. Средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет, направленных на ряд военных объектов в центральном регионе.

Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта. Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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