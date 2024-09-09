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Times of Israel: целью удара Израиля в Сирии могла быть иранская военная база

Ведомости

В результате предполагаемого ракетного удара Израиля по Сирии могли быть поражены иранские объекты в стране, включая базу по производству ракет. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Район Масьяф, расположенный к западу от Хамы, считается базой иранских сил и проиранских формирований. В последние годы он неоднократно становился объектом нападений, которые часто приписывают Израилю», – говорится в сообщении.

Возле Масьяфа также расположен научно-исследовательский центр, который используется иранскими силами для производства ракет класса «земля – земля», отмечает издание.

Сирийское новостное агентство Sana сообщило о гибели в результате удара 14 человек. По его данным, 43 человека пострадали. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в больницу.

Израильские силы стали наносить удары по Сирии со стороны северо-запада Ливана поздним вечером 8 сентября, писало агентство. Средства противовоздушной обороны сбили некоторые из ракет, направленных на ряд военных объектов в центральном регионе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта в прошлом году. Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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