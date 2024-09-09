Times of Israel: целью удара Израиля в Сирии могла быть иранская военная база
В результате предполагаемого ракетного удара Израиля по Сирии могли быть поражены иранские объекты в стране, включая базу по производству ракет. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
«Район Масьяф, расположенный к западу от Хамы, считается базой иранских сил и проиранских формирований. В последние годы он неоднократно становился объектом нападений, которые часто приписывают Израилю», – говорится в сообщении.
Возле Масьяфа также расположен научно-исследовательский центр, который используется иранскими силами для производства ракет класса «земля – земля», отмечает издание.
Сирийское новостное агентство Sana сообщило о гибели в результате удара 14 человек. По его данным, 43 человека пострадали. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в больницу.
Израильские силы стали наносить удары по Сирии со стороны северо-запада Ливана поздним вечером 8 сентября, писало агентство. Средства противовоздушной обороны сбили некоторые из ракет, направленных на ряд военных объектов в центральном регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта в прошлом году. Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.