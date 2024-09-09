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Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Ведомости

Израильские силы нанесли удары по пусковым ракетным установкам и военным объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

ВВС Израиля также атаковали военное сооружение «Хезболлы» в районе Хирбет-Сельма на юге Ливана.

8 сентября ЦАХАЛ сообщила о запуске 50 снарядов по Израилю с территории Ливана. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности. Израильские силы нанесли ответные удары по объектам «Хезболлы».

6 сентября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви рассказал, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на ливанском фронте.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

13 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа. При этом 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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