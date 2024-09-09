Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Израильские силы нанесли удары по пусковым ракетным установкам и военным объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
ВВС Израиля также атаковали военное сооружение «Хезболлы» в районе Хирбет-Сельма на юге Ливана.
8 сентября ЦАХАЛ сообщила о запуске 50 снарядов по Израилю с территории Ливана. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности. Израильские силы нанесли ответные удары по объектам «Хезболлы».
6 сентября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви рассказал, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на ливанском фронте.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
13 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа. При этом 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время.