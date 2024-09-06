ЦАХАЛ: Израиль готовится к наступлению на ливанском фронте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к наступлению на ливанском фронте, сообщил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви во время экскурсии по Голанским высотам.
«Северное командование, используя все возможности ЦАХАЛ, атакует объекты “Хезболлы” на территории Ливана, прежде чем они нападут на нас. В то же время мы готовим наступательные действия», – сказал он (цитата по Times of Israel).
20 августа сообщалось, что с территории Ливана было выпущено около 55 ракет по Голанским высотам и Верхней Галилее в Израиле. На следующий день, 21 августа, Ynet сообщила, что «Хезболла» выпустила по населенным пунктам на севере Израиля около 135 ракет.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль. 6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.
Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.