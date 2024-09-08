Армия Израиля сообщила о запуске 50 снарядов с территории Ливана
С территории Ливана по Израилю было выпущено порядка 50 реактивных снарядов. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Около 30 ракет было обнаружено в Верхней Галилее. Еще 20 снарядов было запущено в районе Кирьят-Шмона. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности.
ВВС Израиля нанесли ответные удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в районах Айтарун и Марун-эль-Рас на юге Ливана.
6 сентября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви сообщил, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на ливанском фронте.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
13 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. При этом 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время.