Армия Израиля сообщила о запуске 50 снарядов с территории Ливана

13 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. При этом 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время.