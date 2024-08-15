В Белом доме заявили, что Иран все еще может атаковать Израиль

12 августа власти США заявили, что готовятся к серии атак, а уже 13 августа Reuters со ссылкой на иранские источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. 14 августа «Хамас» заявил, что отказывается от участия в переговорах, которые запланированы на 15 августа.