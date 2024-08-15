В Белом доме заявили, что Иран все еще может атаковать Израиль
Власти США считают, что Иран еще не отказался от атаки на Израиль и может осуществить ее в любое время, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
«Имеющаяся у нас информация говорит о том, что Иран не отказался от угрозы инициировать определенного рода атаку», – сообщил Кирби.
Ожидаемые атаки на Израиль со стороны Ирана и подконтрольных ему группировок связаны с убийством главы политбюро «Хамас» в Тегеране. Иранская сторона тогда пообещала жесткий ответ. 8 августа «Ведомости» сообщали, что власти США допускают отказ Ирана от ответного удара по Израилю, однако, окончательных дат или конкретных условий отказа иранской стороны не было озвучено.
12 августа власти США заявили, что готовятся к серии атак, а уже 13 августа Reuters со ссылкой на иранские источники сообщил, что Иран может отказаться от атаки если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. 14 августа «Хамас» заявил, что отказывается от участия в переговорах, которые запланированы на 15 августа.