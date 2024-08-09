В США допускают отказ Ирана от ответного удара по Израилю

В США допускают отказ Ирана от ответного удара по ИзраилюНо этот вариант маловероятен, считают эксперты
Иран может отказаться от проведения массированного удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в иранской столице, написал 8 августа Politico со ссылкой на источники в Белом доме. Администрация президента США в последние дни работала по дипломатическим каналам, привлекая союзников на Ближнем Востоке, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение об атаке на еврейское государство.
Как пишет Politico, администрация Белого дома также предупредила иранскую сторону, что массированный удар по Израилю усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя государствами. Кроме того, американская сторона призвала Тегеран пересмотреть свою реакцию на гибель Хании, поскольку его смерть, по словам собеседников издания, стала результатом тайной операции, а не масштабной атаки.
Также источники в Белом доме указали, что в инциденте не погиб ни один иранский гражданин. По их словам, теперь Тегеран разделяет точку зрения Вашингтона. Тем не менее США все еще ждут от иранцев определенных действий в ответ на гибель Хании, отметили собеседники Politico.
Ранее, 7 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Аннаполисе призвал власти Израиля и Ирана не обострять ситуацию в регионе, поскольку дальнейшие атаки могут привести к непредсказуемым последствиям. Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит защищать Тель-Авив от «атак террористических группировок или их спонсоров».
Говорить об отказе Ирана от атаки преждевременно, для этого пока нет логического предлога, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его мнению, Тегерану сложно отказаться от удара, поскольку израильские спецслужбы провели теракт на его территории. В противном случае, продолжает эксперт, иранская сторона рискует имиджевыми потерями, а факт убийства Хании в Тегеране станет подтверждением опасности, грозящей и иранским политикам.
Иран мог бы отложить операцию, если израильская сторона даст гарантии не вторгаться в Ливан и выведет войска из сектора Газа, продолжает Семенов. Но перед выборами в США это маловероятно. Отказавшись от ответного удара по Израилю, Иран показал бы миру слабость, на что Тегеран идти не готов, соглашается эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Тегеран потенциально мог бы пересмотреть позицию лишь после радикального изменения ситуации в регионе, например после заключения перемирия между «Хамас» и Израилем, считает эксперт: «В таком случае исчезла бы первопричина эскалации».
Ситуация между Ираном и Израилем обострилась после убийства Хании 31 июля в Тегеране – через несколько часов после окончания инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранские власти обвинили Тель-Авив в теракте и неоднократно обещали им отомстить. Израильская сторона не подтвердила, но и не опровергла свою причастность.
Об ответном ударе Ирана по Израилю говорил также президент Пезешкиан на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу 5 июля в Тегеране. Шойгу на переговорах с иранскими чиновниками якобы просил передать верховному лидеру Али Хаменеи сообщение президента с просьбой иранцам воздержаться от причинения вреда израильскому мирному населению во время ожидаемого удара, писало Reuters со ссылкой на источники в иранском правительстве.
В то же время исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери на внеочередном заседании глав МИД государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовской Джидде 7 августа заявил, что Израиль не оставил Ирану иного выбора, кроме как «воспользоваться своим неотъемлемым правом на законную оборону от актов агрессии израильского режима». Он добавил, что убийство Хании – «отвратительный акт терроризма, который нарушает национальный суверенитет и территориальную целостность Ирана». Похожее заключение участники ОИС приняли в итоговом коммюнике.
В тот же день CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что ливанская группировка «Хезболла» нанесет удар по Израилю в ближайшие дни независимо от позиции Тегерана. По словам собеседников телеканала, взгляды Ирана и «Хезболлы» на атаку совпадают не полностью. Израильские военные, по данным Ynet, рассматривают вариант превентивной воздушной операции против Тегерана для срыва атаки.
Нападения «Хезболлы» и йеменской группировки «Ансар Аллах» на Израиль последуют безотносительно позиции Ирана, полагает Лямин. «Ранее «Хезболла» обещала отомстить за гибель одного из своих высокопоставленных военных командиров Фуада али-Шукра в ходе израильского удара по Бейруту, а хуситы обещали отомстить за бомбардировки своего порта Ходейда», – добавил эксперт.
Теоретически Иран мог бы провести атаку по Израилю своими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, полагает Семенов. Как считает Лямин, иранская сторона хотела бы втянуть Вашингтон и Тель-Авив в «болото локальных конфликтов», будучи «мозговым центром» и «арсеналом» своих союзников в регионе, но это может спровоцировать израильтян и других противников Тегерана на дерзкие акции в самом Иране. Также иранские спецслужбы могут попытаться ликвидировать израильских политиков, чиновников и военных, продолжает эксперт. Но успех иранцев на этом направлении маловероятен: Израиль во враждебном окружении научился обеспечивать высокий уровень безопасности граждан, отмечает Лямин.