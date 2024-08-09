В США допускают отказ Ирана от ответного удара по Израилю

Иран мог бы отложить операцию, если израильская сторона даст гарантии не вторгаться в Ливан и выведет войска из сектора Газа, продолжает Семенов. Но перед выборами в США это маловероятно. Отказавшись от ответного удара по Израилю, Иран показал бы миру слабость, на что Тегеран идти не готов, соглашается эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Тегеран потенциально мог бы пересмотреть позицию лишь после радикального изменения ситуации в регионе, например после заключения перемирия между «Хамас» и Израилем, считает эксперт: «В таком случае исчезла бы первопричина эскалации».