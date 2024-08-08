У «Хамас» появился новый военный лидер

У «Хамас» появился новый военный лидерИзраиль пообещал устранить и его, но США допускают переговоры
Главой политбюро радикального палестинского движения «Хамас» избран Яхья Синвар, ранее фактически «второй человек в группировке». Синвар – лидер организации в секторе Газа, один из основателей ее военного крыла и службы безопасности. Об этом вечером 6 августа сообщил один из официальных Telegram-каналов группировки. Синвар занял этот пост взамен убитого в Тегеране в ночь на 31 июля Исмаила Хании, ответственность за гибель которого Иран возложил на Израиль.
Вечером 6 августа израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в соцсети Х написал, что избрание Синвара «еще один веский повод для того, чтобы быстро устранить его и стереть эту мерзкую организацию с лица земли». Израильские официальные лица заявляли о намерениях уничтожить Синвара и вскоре после нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., организатором которого он был.
Еще в 80-х гг. прошлого века израильский суд приговорил Синвара к пяти пожизненным срокам за причастность к 12 убийствам палестинцев, часть из которых сотрудничали с Израилем. В тюрьмах Синвар провел 22 года – с 1989 по 2011 г., когда был освобожден в рамках обмена 1027 палестинских заключенных на похищенного «Хамас» израильского капрала Гилада Шалита.
Синвар в 2013 г. был избран в политбюро «Хамас», а в 2017 г. – лидером группировки в секторе Газа. До своего тюремного заключения он уже имел заслуги перед движением, создав в 1987 г. службу безопасности «Аль-Мажд», выявлявшую и убивавшую заподозренных в сотрудничестве с Израилем. После атаки 7 октября 2023 г. он подпал под санкции Великобритании и США, с 2015 г. американские спецслужбы считают его особо опасным террористом. 20 мая 2024 г. прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Синвара, как ответственного за военные преступления.
Назначение Синвара главой политбюро «Хамас» имеет символическое значение и говорит, что организация демонстрирует ужесточение своего курса в конфликте с Израилем, считает программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его словам, с начала войны «Хамас» стал более децентрализованной структурой, с упрощенной иерархией и автономными боевыми подразделениями. «Поэтому убийство Хании скорее не оказало значительного влияния на управляемость «Хамас»: организация не носит персоналистского характера, где все держится на культе личности одного человека», – добавил эксперт.
Несмотря на признание Синвара террористом, госсекретарь США Энтони Блинкен 7 августа заявил, что новый лидер группировки имеет решающий голос в деле освобождения остающихся в плену 115 израильских заложников: «Их судьба в руках Синвара». По словам Блинкена, Вашингтон намерен «довести соглашение о прекращении огня до конца» и «не остановится, пока не добьется этого».
Больший удар по перспективам мирных переговоров оказала смерть Хании, нежели назначение Синвара, считает Бочаров. По его словам, убийство одного из ключевых переговорщиков в целом снижает кредит доверия одной стороны к другой. Кроме того, по мнению старшего эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, новое руководство «Хамас», вполне вероятно, будет больше внимания уделять конспирации, а наиболее радикальная его часть – актам террора против израильского населения. Возможно также сближение с еще большими радикалами, продолжает Балмасов.
Для Израиля возможная сделка с «Хамас» – вынужденный шаг, направленный исключительно на освобождение оставшихся заложников, объясняет научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Именно поэтому израильтяне активно сопротивляются превращению продвигаемого США временного перемирия в соглашение о полном прекращении боевых действий.
«Позиция Израиля в том, что «Хамас» – в высшей степени враждебная организация, а потому и она, и, естественно, ее лидеры должны быть тем или иным образом обезврежены», – заключила Самарская.