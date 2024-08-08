У «Хамас» появился новый военный лидер

Синвар в 2013 г. был избран в политбюро «Хамас», а в 2017 г. – лидером группировки в секторе Газа. До своего тюремного заключения он уже имел заслуги перед движением, создав в 1987 г. службу безопасности «Аль-Мажд», выявлявшую и убивавшую заподозренных в сотрудничестве с Израилем. После атаки 7 октября 2023 г. он подпал под санкции Великобритании и США, с 2015 г. американские спецслужбы считают его особо опасным террористом. 20 мая 2024 г. прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Синвара, как ответственного за военные преступления.