На что может рассчитывать Израиль, устраняя лидеров «Хамас»После ликвидации главы политбюро движения стало известно о гибели руководителя его военного крыла
Армия обороны Израиля 1 августа официально подтвердила ликвидацию руководителя военного крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда ад-Дейфа, что произошло в результате авиаудара еще 13 июля в секторе Газа. «Израильская армия нанесла удар по району Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что ад-Дейф был ликвидирован в результате удара», – говорится в заявлении армейской пресс-службы. Сообщение об успешной для Тель-Авива операции появилось во время публичной церемонии похорон главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране, убитого в иранской столице 31 июля.
Известно, что в начале 1990-х ад-Дейв был одним из основателей военного крыла «Хамас», бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», и руководил им вплоть до своей смерти. Под его руководством палестинские боевики совершили десятки терактов против израильтян на территории их страны, в том числе с участием смертников. Он также разработал сеть тоннелей в Газе и был причастен к появлению у группировки внушительного ракетного арсенала. Кроме того, как пишут израильские СМИ, ад-Дейв – один из планировщиков террористического рейда «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., в ходе которого боевики захватили порядка 250 заложников. До своей гибели ад-Дейв пережил семь покушений со стороны израильских спецслужб, и в одном из них, как пишет Reuters, он потерял глаз и получил серьезное ранение ноги.
Сразу после подтверждения ликвидации ад-Дейва министр обороны Израиля назвал этот факт «важной вехой» на пути к достижению целей войны в секторе Газа. «Результаты этой операции свидетельствуют, что «Хамас» как организация находится в состоянии распада», – написал он на своей странице в Х. Йоав Галант заверил, что израильская армия и спецслужбы «будут преследовать террористов «Хамас» до тех пор, пока они не будут уничтожены или не сдадутся».
При этом Иран, судя по сообщениям СМИ, готов к эскалации. Его новый президент Масуд Пезешкиан, на чью инаугурацию и приезжал в Тегеран Хания, уже пообещал отомстить за его убийство. А газета New York Times (NYT) со ссылкой на трех чиновников в иранском правительстве накануне сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи на чрезвычайном заседании Высшего совета национальной безопасности отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ближайшее время в качестве ответа на убийство Хании. Собеседники издания не исключили, что атака по Израилю может быть совершена с территории соседних государств – Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Сам Израиль до сих пор не опроверг и не подтвердил свою причастность к убийству Хании.
В то же время телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме передает, что госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к иранским властям с просьбой отказаться от мести. По словам собеседника телеканала, Блинкен попросил Катар передать это послание в Тегеран и представителям ливанского движения «Хезболла».
В этой обстановке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 августа опубликовал на своей странице в Х отрывок из своего телеобращения, в котором он говорил, что его страна полна решимости победить в войне против радикалов и не поддастся внутреннему и внешнему давлению. По его мнению, в противном случае она «не уничтожила бы тысячи боевиков и их лидеров», а также «не установила бы контроль над Филадельфийским коридором и КПП «Рафах» (на границе Газы с Египтом), откуда, по его словам, радикалы получают вооружения.
Кого еще ликвидировал Израиль
В ходе войны в Газе израильские силовики в марте 2024 г. смогли ликвидировать заместителя ад-Дейва – Марвана Иссу. Другой основатель военного крыла «Хамас» – Салех аль-Арури был убит в результате удара беспилотника в пригороде Бейрута в начале января 2024 г. Но самой известной операцией израильских спецслужб стала ликвидация соучредителя и духовного лидера «Хамас» шейха Ахмеда Ясина в результате ракетного удара с вертолета в марте 2004 г. Через месяц они аналогичным образом уничтожили Абдель-Азиза аль-Рантисси – после того как тот заменил Ясина на посту лидера движения. В том же году осенью израильтяне убили второго по значимости в военном крыле «Хамас» – Аднана аль-Гуля. Он был известен как «отец ракеты «Кассам» – самодельной ракеты, которая используется боевиками по сей день.
Одновременно в прессе появляются новые, противоречивые детали убийства Хании. По данным иранского агентства Nournews, палестинский лидер погиб в результате атаки с воздуха «управляемого авиационного снаряда» по резиденции для ветеранов боевых действий. Ливанский телеканал Al Mayadeen утверждает, что удар произошел с территории «третьей страны», без каких-либо уточнений. А NYT со ссылкой на семь источников пишет, что Хания был убит в результате подрыва взрывного устройства, заложенного в его комнате в доме для важных гостей.
Ликвидация видных палестинских лидеров – элемент военного давления Израиля и сигнал лидерам «Хамас», что его спецслужбы готовы уничтожать палестинских боевиков в любой точке земного шара, говорит научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. При этом, по ее мнению, убийство боевиков вряд ли приведет к идейному перерождению движения и смене его подходов: «Возможно, идеология «Хамас» постепенно модифицируется, но не настолько быстро».
Устранение лидеров «Хамас» не ослабит движение палестинцев, а, напротив, позволит им заработать политические дивиденды в остальном мусульманском мире, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. Кроме того, продолжает эксперт, ликвидация ключевых фигур движения воодушевляет новое поколение палестинцев продолжать вооруженную борьбу против Израиля.
По мнению Семенова, израильские власти убили Ханию, чтобы устранить главного переговорщика «Хамас» и тем самым спровоцировать новый виток насилия в регионе. Этой провокацией Нетаньяху провоцирует палестинцев выйти из переговорного процесса, чтобы не делать это самому. При этом, говорит эксперт, ответственность за эскалацию израильтяне таким образом хотят возложить на Иран и «Хезболлу».
Власти еврейского государства хотят заставить палестинцев заключить перемирие на своих условиях, считает Самарская. «Конечно, последствия убийства не всегда предсказуемы и могут содержать риски срыва переговоров. Видимо, Израиль готов рискнуть переговорами ради временного нарушения управленческой структуры палестинских боевиков», – объясняет эксперт.
Гибель одного из лидеров «Хамас» нанесла и серьезный репутационный ущерб Ирану, из-за чего Тегеран и его союзник «Хезболла» будут вынуждены совместно наращивать силы для потенциального удара по Израилю, полагает Семенов.