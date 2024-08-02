На что может рассчитывать Израиль, устраняя лидеров «Хамас»

Известно, что в начале 1990-х ад-Дейв был одним из основателей военного крыла «Хамас», бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», и руководил им вплоть до своей смерти. Под его руководством палестинские боевики совершили десятки терактов против израильтян на территории их страны, в том числе с участием смертников. Он также разработал сеть тоннелей в Газе и был причастен к появлению у группировки внушительного ракетного арсенала. Кроме того, как пишут израильские СМИ, ад-Дейв – один из планировщиков террористического рейда «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., в ходе которого боевики захватили порядка 250 заложников. До своей гибели ад-Дейв пережил семь покушений со стороны израильских спецслужб, и в одном из них, как пишет Reuters, он потерял глаз и получил серьезное ранение ноги.