Reuters: прекращение огня в Газе может заставить Иран отказаться от удара

Один из источников агентства рассказал, что Иран вместе с союзниками, такими как «Хезболла», начнет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся или иранская сторона посчитает, что Израиль их затягивает. Источники не сообщили, как долго Иран позволит переговорам продвигаться, прежде чем ответить. Как сообщает агентство, в Израиле полагают, что ответ неизбежен после того, как иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран «жестко накажет» Израиль за удар по Тегерану.