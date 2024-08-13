Reuters: прекращение огня в Газе может заставить Иран отказаться от удара
Только прекращение огня в Газе может заставить Иран отказаться от ответного удара по Израилю за убийство главы политбюро «Хамаса». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Ирана.
Один из источников агентства рассказал, что Иран вместе с союзниками, такими как «Хезболла», начнет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся или иранская сторона посчитает, что Израиль их затягивает. Источники не сообщили, как долго Иран позволит переговорам продвигаться, прежде чем ответить. Как сообщает агентство, в Израиле полагают, что ответ неизбежен после того, как иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран «жестко накажет» Израиль за удар по Тегерану.
Аналитик из Ирана Саид Лейлаз заявил, что лидеры Ирана теперь стремятся добиться прекращения огня в секторе Газа, чтобы избежать полномасштабной войны и укрепить свои позиции в регионе.
8 августа «Ведомости» писали, что в США допускают отказ Ирана от ответного удара по Израилю. Администрация президента США в последние дни работала по дипломатическим каналам, привлекая союзников на Ближнем Востоке, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение об атаке на еврейское государство. Однако этот вариант маловероятен, считают эксперты.