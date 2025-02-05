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Нетаньяху подарил Трампу пейджер как напоминание об операции против «Хезболлы»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер в качестве напоминания об операции против ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщил советник офиса израильского политика Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

«Это была грандиозная операция», – отметил Трамп.

В ответ американский лидер подарил Нетаньяху фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

17 и 18 сентября 2024 г. в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. Погибли по меньшей мере 37 человек, еще несколько тысяч пострадали. Взрывы устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали израильским ракетным атакам на Ливан и убийству лидера группировки Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. В ноябре Agence France-Presse писало, что Нетаньяху признал причастность страны к этой операции.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Ее целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана. 27 ноября ЦАХАЛ и «Хезболла» прекратили боевые действия в рамках соглашения о прекращении огня. В конце января 2025 г. Белый дом сообщил, что стороны продлили режим прекращения огня до 18 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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