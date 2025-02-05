Нетаньяху подарил Трампу пейджер как напоминание об операции против «Хезболлы»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер в качестве напоминания об операции против ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщил советник офиса израильского политика Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
«Это была грандиозная операция», – отметил Трамп.
В ответ американский лидер подарил Нетаньяху фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».
17 и 18 сентября 2024 г. в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. Погибли по меньшей мере 37 человек, еще несколько тысяч пострадали. Взрывы устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали израильским ракетным атакам на Ливан и убийству лидера группировки Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. В ноябре Agence France-Presse писало, что Нетаньяху признал причастность страны к этой операции.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Ее целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана. 27 ноября ЦАХАЛ и «Хезболла» прекратили боевые действия в рамках соглашения о прекращении огня. В конце января 2025 г. Белый дом сообщил, что стороны продлили режим прекращения огня до 18 февраля.