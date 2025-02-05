Нетаньяху подарил Трампу пейджер как напоминание об операции против «Хезболлы»

17 и 18 сентября 2024 г. в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. Погибли по меньшей мере 37 человек, еще несколько тысяч пострадали. Взрывы устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали израильским ракетным атакам на Ливан и убийству лидера группировки Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. В ноябре Agence France-Presse писало, что Нетаньяху признал причастность страны к этой операции.