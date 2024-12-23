CBS: «Хезболла» купила взорвавшиеся пейджеры после рекламы на YouTube

Позже Барнеа удалось убедить в достоинствах устройства. Вскоре объявления о продаже пейджеров появились на YouTube. Агенты разведки также писали о них поддельные отзывы в интернете, после чего покупать устройства стали не только в «Хезболле». Отмечается, что другим покупателям пейджеры не высылали. «Моссад» создал подставные компании и начал сотрудничать Gold Apollo, чтобы для «Хезболлы» все выглядело правдоподобно. Израильская разведка наняла продавщицу компании, с которой ливанская группировка привыкла работать. Она предложила «Хезболле» бесплатную первую партию пейджеров, а к сентябрю в карманах членов группировки было уже около 5000 устройств.