CBS: «Хезболла» купила взорвавшиеся пейджеры после рекламы на YouTube
Израильская разведка «Моссад» начала разработку пейджеров со взрывными устройствами для последующего внедрения членам ливанской «Хезболлы» в 2022 г. Об этом рассказали CBS News два бывших агента израильской спецслужбы.
По словам собеседников телеканала, сначала «Моссад» выяснил, что группировка закупает пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Израильской разведке эти устройства не подошли, поскольку их размера было недостаточно, чтобы поместить взрывчатку. Спецслужбы тестировали пейджеры и измеряли количество взрывчатого вещества, которого хватит для ранения его владельца, но будет недостаточно для того, чтобы травмировать находящихся возле него людей. Кроме того, необходимо было подобрать звук, который оказался бы достаточно громким, чтобы заставить предполагаемого члена «Хезболлы» достать устройство. После подготовки готовый пейджер показали директору «Моссада» Давиду Барнеа.
«Он был в ярости. Он сказал нам, что нет никаких шансов, что кто-то купит такое большое устройство. Оно тяжелое и неудобное для ношения в кармане», – указал один из агентов.
Позже Барнеа удалось убедить в достоинствах устройства. Вскоре объявления о продаже пейджеров появились на YouTube. Агенты разведки также писали о них поддельные отзывы в интернете, после чего покупать устройства стали не только в «Хезболле». Отмечается, что другим покупателям пейджеры не высылали. «Моссад» создал подставные компании и начал сотрудничать Gold Apollo, чтобы для «Хезболлы» все выглядело правдоподобно. Израильская разведка наняла продавщицу компании, с которой ливанская группировка привыкла работать. Она предложила «Хезболле» бесплатную первую партию пейджеров, а к сентябрю в карманах членов группировки было уже около 5000 устройств.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. Всего погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы устройств предполагаемых участников «Хезболлы» предшествовали израильским ракетным атакам на Ливан и убийству лидера группировки Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. В ноябре Agence France-Presse сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность еврейского государства к операции с пейджерами в Ливане.
Армия Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Ее целью стала инфраструктура «Хезболлы», созданная за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки радикального палестинского движения «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана. 27 ноября Армия обороны Израиля и «Хезболла» прекратили боевые действия в рамках соглашения о прекращении огня.