Что означает прекращение огня между Израилем и «Хезболлой»Перемирие вряд ли приведет к окончанию войны в секторе Газа
Израильская армия и ливанское движение «Хезболла» 27 ноября в 4:00 по местному времени (5:00 по мск) прекратили боевые действия. О перемирии накануне поздно вечером объявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден.
Как пишет Times of Israel, соглашение о прекращении огня в Ливане одобрили 10 членов израильского кабинета министров, против проголосовал лишь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Сразу после голосования он назвал перемирие с «Хезболлой» исторической ошибкой. Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы», и пригрозил, что если группировка нарушит его, то израильская армия продолжит наносить по ней удары. После заключения перемирия Израиль сосредоточится на «иранской угрозе», а также увеличит силы для борьбы с палестинской группировкой «Хамас», сказал он.
По данным израильских СМИ, соглашение о перемирии предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого Израиль выведет свои войска из южного Ливана, а ливанская армия разместит около 5000 военнослужащих к югу от реки Литани, в том числе на 33 постах вдоль границы с Израилем. В это же время «Хезболла» выведет с этой территории свои боевые подразделения и демонтирует там свою инфраструктуру. Соглашение дает право израильским военным наносить удары по позициям шиитского движения, если оно нарушит условия перемирия.
«Хезболла» сообщила, что она принимает условия о прекращении огня. «Изучив соглашение, подписанное вражеским правительством, мы посмотрим, есть ли соответствие между тем, что мы заявили, и тем, о чем договорились ливанские официальные лица», – сказал заместитель председателя политического совета движения Махмуд Камати телеканалу Al Jazeera. Союзный «Хезболле» Иран приветствовал соглашение о прекращении огня в Ливане. При этом неназванный представитель «Хамаса» в разговоре с агентством AFP заявил, что группировка также готова выйти на соглашение о прекращении огня в Газе.
Как пишут новостные агентства Al-Akhbar и Al-Manar, через несколько часов после заключения соглашения о прекращении огня израильские военные утром обстреляли приграничные арабские села, чтобы не дать возможность местным жителям вернуться в свои дома до окончания переходного периода.
Всего за почти 14-месячный конфликт в результате израильских ударов погибли более 3600 ливанцев, около 1,2 млн (из 5,3 млн) были вынуждены покинуть свои дома, следует из данных ООН. С израильской стороны перемещенными лицами на севере страны стали почти 70 000 человек.
«Хезболле» нужно соглашение о прекращении огня с Израилем для перегруппировки сил, пополнения командного состава и складов вооружений, говорит востоковед Руслан Сулейманов. После гибели лидера Хасана Насраллы у движения наступил поворотный момент, и теперь, отмечает эксперт, перед руководством группировки стоит дилемма, будет ли «Хезболла» в прежнем виде вести теневую войну с Израилем или сконцентрирует все усилия на внутриливанских делах для укрепления своих пошатнувших позиций в стране. «Тем не менее, пока продолжаются боевые действия в Газе, нет никакой уверенности, что «Хезболла» пересмотрит свою стратегию по отношению к еврейскому государству. Поэтому я не исключаю нового обострения», – объяснил эксперт.
Хотя соглашение предусматривает уход подразделений «Хезболлы» из южного Ливана, продолжает Сулейманов, пока не известно, как будет реализовано это условие. Эксперт напомнил, что принятая в 2006 г. резолюция ООН 1701, которая ознаменовала окончание Второй ливанской войны, также предусматривала вывод шиитской группировки за реку Литани, но она этого не сделала.
По словам старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ Андрея Зелтыня, хотя «Хезболла» как организация попытается выполнять условия перемирия, на юге Ливана проживает достаточно большой процент людей – членов организации. «Как они себя поведут в дальнейшем, сказать трудно. Поэтому обеспечить вывод боевиков из зоны безопасности технически сложно. Хотя я не исключаю, что «Хезболла» как организация постарается выполнить условия перемирия для перегруппировки сил», – объяснил эксперт.
Сулейманов сомневается, что перемирие в Ливане может стать предтечей для соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и «Хамасом». Окончание противостояния с «Хезболлой» позволит израильтянам сконцентрировать все свои силы против «Хамаса». У противоборствующих сторон до сих пор взаимоисключающие и непримиримые позиции, а палестинские радикалы все еще обладают переговорными козырями в виде израильских заложников, заключил эксперт.