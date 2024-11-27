Что означает прекращение огня между Израилем и «Хезболлой»

«Хезболле» нужно соглашение о прекращении огня с Израилем для перегруппировки сил, пополнения командного состава и складов вооружений, говорит востоковед Руслан Сулейманов. После гибели лидера Хасана Насраллы у движения наступил поворотный момент, и теперь, отмечает эксперт, перед руководством группировки стоит дилемма, будет ли «Хезболла» в прежнем виде вести теневую войну с Израилем или сконцентрирует все усилия на внутриливанских делах для укрепления своих пошатнувших позиций в стране. «Тем не менее, пока продолжаются боевые действия в Газе, нет никакой уверенности, что «Хезболла» пересмотрит свою стратегию по отношению к еврейскому государству. Поэтому я не исключаю нового обострения», – объяснил эксперт.