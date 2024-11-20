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Ливан покинули 540 000 беженцев после сентябрьской операции Израиля

Ведомости

Около 540 000 беженцев покинули Ливан и приехали в Сирию после сентября 2024 г., когда началась операция Израиля против группировки «Хезболла». Такие данные приводит Организация Объединенных Наций (ООН), передает Yahoo.

По данным ООН, около двух третей беженцев были сирийцами и около одной трети – гражданами Ливана.

До эскалации конфликта в Ливане проживало 1,5 млн сирийских беженцев, которые прибыли в Ливан в 2011 г. после начала войны в Сирии.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

С 24 сентября ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли. В 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Qatar Airways, Lufthansa, Air France и другие авиакомпании приостановили свои полеты в Ливан, Израиль и Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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