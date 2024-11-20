Ливан покинули 540 000 беженцев после сентябрьской операции Израиля
Около 540 000 беженцев покинули Ливан и приехали в Сирию после сентября 2024 г., когда началась операция Израиля против группировки «Хезболла». Такие данные приводит Организация Объединенных Наций (ООН), передает Yahoo.
По данным ООН, около двух третей беженцев были сирийцами и около одной трети – гражданами Ливана.
До эскалации конфликта в Ливане проживало 1,5 млн сирийских беженцев, которые прибыли в Ливан в 2011 г. после начала войны в Сирии.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
С 24 сентября ЦАХАЛ продолжает атаковать территорию Ливана. По последним данным минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, более 1600 человек получили ранения, не менее 490 погибли. В 89 ливанских школах созданы пункты временного размещения на 26 000 человек. Qatar Airways, Lufthansa, Air France и другие авиакомпании приостановили свои полеты в Ливан, Израиль и Иран.