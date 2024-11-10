Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность еврейского государства к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла», в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, передает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря израильского премьера Омера Достри.
«Нетаньяху подтвердил, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», – заявил Достри агентству.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы беспроводных устройств предполагаемых участников ливанской группировки «Хезболла» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера шиитского движения Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к подрывам пейджеров в Ливане.
Reuters со ссылкой на источники сообщало, что за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки. Агенты израильской разведки Моссад, создавшие пейджеры, спроектировали батарею, в которой были спрятаны небольшой, но мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей. Как отмечало агентство, у устройств была одна слабость – отсутствие всякой предыстории «коммерческого» продукта. Агенты тогда запустили ряд интернет-магазинов, которые были призваны создать ощущение долгого нахождения на рынке устройств того бренда.