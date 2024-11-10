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Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность еврейского государства к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла», в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, передает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря израильского премьера Омера Достри.

«Нетаньяху подтвердил, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», – заявил Достри агентству.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан пострадали. Взрывы беспроводных устройств предполагаемых участников ливанской группировки «Хезболла» предшествовали ракетным атакам на Ливан со стороны Израиля и убийству лидера шиитского движения Хасана Насраллы. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к подрывам пейджеров в Ливане.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки. Агенты израильской разведки Моссад, создавшие пейджеры, спроектировали батарею, в которой были спрятаны небольшой, но мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей. Как отмечало агентство, у устройств была одна слабость – отсутствие всякой предыстории «коммерческого» продукта. Агенты тогда запустили ряд интернет-магазинов, которые были призваны создать ощущение долгого нахождения на рынке устройств того бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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