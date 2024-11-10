Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что за детонацию пейджеров в Ливане отвечали специальные батарейки. Агенты израильской разведки Моссад, создавшие пейджеры, спроектировали батарею, в которой были спрятаны небольшой, но мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей. Как отмечало агентство, у устройств была одна слабость – отсутствие всякой предыстории «коммерческого» продукта. Агенты тогда запустили ряд интернет-магазинов, которые были призваны создать ощущение долгого нахождения на рынке устройств того бренда.